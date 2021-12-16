Білосюк: Виникли певні проблеми зі здоров'ям

Білосюк продемонструвала найкращий результат серед українок у першій гонці четвертого етапу у французькому Ансі. Українка фінішувала на 18-й позиції. Вона чисто відпрацювала на двох вогневих рубежах.

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Біатлоністка зазначила про хороші погодні умови. За її словами, в Ансі досить прохолодно, проте це не вплинуло на виступ гонки.

Олена також зізналася, що має проблеми зі здоров'ям.

Щодо самопочуття, то під час гонки виникли певні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з харчуванням. Домучала гонку, важко було, не могла поборотися. Всю дистанцію чомусь було важко, задихалася. Можливо, перепади у висотах – не знаю,

– сказала Білосюк.

Дар'я Блашко, Юлія Джима та Ірина Петренко за результатами спринту зуміли відібратися до персьюту.

До слова. У суботу, 18 грудня, відбудеться жіноча гонка переслідування. Початок о 14:00.