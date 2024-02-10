Після того, як Тайсон Ф'юрі взяв чергову відстрочку від поєдинку з Олександром Усиком, з'явилися чимало чуток про те, що "Циганський король" уникає бою з українцем. Так чи інакше, на думку британського тренера Домініка Інгла, саме Ф'юрі має бути задоволеним таким розвитком подій.
Читайте також "Сума більша, ніж Кличко отримав за перемогу в Москві": скільки Усик заробить за бій з Ф'юрі
Домінік Інгл побоюється за Ф’юрі
"Дивлячись на Ф’юрі на цьому етапі, я б сказав, що це, мабуть, приховане благословення. В його таборі відбувалися деякі речі.
Були чутки про те, що Тайсона звалили в нокдаун і він не притримувався свого стилю у спарингах. Дивлячись на той спаринг, він виглядав не дуже добре, тому чим довше Тайсон тренується, тим більше у нього з’являється переваги", – сказав Інгл.
Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинка, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.