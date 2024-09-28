Бывший легионер Шахтера рассказал о побеге из Украины

Бывший игрок Шахтера Додо вспомнил начало полномасштабного вторжения России. Бразильский футболист рассказал о том, как он бежал из Украины.

25-летний защитник поделился эмоциями, которые пережил в начале вторжения российской оккупационной армии на территорию Украины. Футболист рассказал о своем пути из Киева в Будапешт, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Как Додо бежал из Украины

Бывший футболист донецкого Шахтера рассказал, что ему пришлось пережить в первые дни кровавого нашествия со стороны российских оккупантов. Бразилец рассказал, что бежал из Украины на грузовом поезде, о чем он никогда не забудет.

Я не могу забыть поездку из Киева в Будапешт в грузовом поезде. Из вагонов мы все видели, это было что-то ужасное,

– сказал Додо.

Кроме этого, 25-летний бразилец рассказал, чем занимался после того, как покинул расположение "горняков". Защитник полгода провел в Бразилии, где с его слов очень сильно страдал.

В 2022 году бывший легионер донетчан подписал контракт с представителем Серии А Фиорентиной. "Фиалки" выкупили контракт экс-защитника "горняков", который стоил им 14,5 миллионов евро.

В Шахтере Домилсон Кордейро дос Сантос начал играть с 2017 года, его рассматривали, как замену Дарио Срна. Во время выступлений в составе дончан правый фулбек сыграл 97 матчей и забил 5 голов во всех турнирах.