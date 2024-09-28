25-річний захисник поділився емоціями, які пережив на початку вторгнення російської окупаційної армії на територію України. Футболіст розповів про свій шлях із Києва у Будапешт, про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Як Додо тікав з України

Колишній футболіст донецького Шахтаря розповів, що йому довелось пережити у перші дні кривавої навали з боку російських окупантів. Бразилець розповів, що тікав з України на вантажному потязі, про що він ніколи не забуде.

Я не можу забути поїздку з Києва до Будапешта у вантажному потязі. З вагонів ми все бачили, це було щось жахливе,

– сказав Додо.

Окрім цього, 25-річний бразилець розповів, чим займався після того, як покинув розташування "гірників". Захисник пів року провів у Бразилії, де з його слів дуже сильно страждав.

У 2022 році колишній легіонер донеччан підписав контракт з представником Серії А Фіорентиною. "Фіалки" викупили контракт ексзахисника "гірників", який коштував їм 14,5 мільйонів євро.

У Шахтарі Домілсон Кордейро дос Сантос почав грати з 2017 року, його розглядали, як заміну Даріо Срна. Під час виступів у складі донеччан правий фулбек зіграв 97 матчів та забив 5 голів у всіх турнірах.