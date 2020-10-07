Домашние матчи сборных Армении и Азербайджана перенесли на нейтральные поля
Сборные Армении и Азербайджана пока не смогут проводить домашние футбольные матчи на собственных стадионах. Все из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Обе команды должны были провести по одному домашнему матчу в октябре. Эти игры состоятся, но на нейтральных полях. И без зрителей, решили в УЕФА.
- 11 октября Армения примет Грузию в польском городе Тыхы.
- 13 октября матч Азербайджан – Кипр состоится в албанском городе Эльбасан.
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До этого сборная Армении должна была провести в Ереване товарищеский матч против Албании 7 октября. Однако эта игра была отменена.
Перенести матчи на нейтральные поля в УЕФА решили, "оценив ситуацию в Армении и Азербайджане с учетом последних событий в обеих странах". Речь идет о военном конфликте между странами относительно Нагорного Карабаха.
До этого в УЕФА на нейтральные поля переносили и домашние матчи армянского клуба в еврокубках.
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном: главное
- Конфликт относительно Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном длился давно. Официально это территория Азербайджана, но раньше на ней проживали этнические армяне (три четверти от всего населения региона). В 1988 году еще во времена СССР региональный парламент принял решение выйти из состава Азербайджана и войти в состав Армении. Такое решение привело к всплеску насилия, которое переросло в боевые действия.
- За время военных действий погибло около 30 тысяч человек.
- Война в этом регионе привела к тому, что азербайджанцы были вынуждены покинуть Нагорный Карабах, а также другие регионы Армении. Армяне же массово покинули территорию Азербайджана. Вынужденными переселенцами стали около одного миллиона человек.
- В 1991 году было провозглашено Нагорно-Карабахскую Республику, которая так и осталась непризнанной.
- Территория контролировалась Армией Обороны Нагорного Карабаха.
- 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий и провокаций.
- С начала активной фазы боевых действий, войска Азербайджана освободили несколько поселений на своей территории, которые они до этого не контролировали.
- Несмотря на годы политического противостояния, ни одна из сторон не хочет идти на уступки.