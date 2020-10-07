Сборные Армении и Азербайджана пока не смогут проводить домашние футбольные матчи на собственных стадионах. Все из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Обе команды должны были провести по одному домашнему матчу в октябре. Эти игры состоятся, но на нейтральных полях. И без зрителей, решили в УЕФА.

11 октября Армения примет Грузию в польском городе Тыхы.

13 октября матч Азербайджан – Кипр состоится в албанском городе Эльбасан.

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До этого сборная Армении должна была провести в Ереване товарищеский матч против Албании 7 октября. Однако эта игра была отменена.

Перенести матчи на нейтральные поля в УЕФА решили, "оценив ситуацию в Армении и Азербайджане с учетом последних событий в обеих странах". Речь идет о военном конфликте между странами относительно Нагорного Карабаха.

До этого в УЕФА на нейтральные поля переносили и домашние матчи армянского клуба в еврокубках.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном: главное