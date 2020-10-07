Збірні Вірменії та Азербайджану поки не зможуть проводити домашні футбольні матчі на власних стадіонах. Все через військовий конфлікт в Нагорному Карабасі.

Обидві команди мали провести по одному домашньому матчу в жовтні. Ці ігри відбудуться, але на нейтральних полях. І без глядачів, вирішили в УЄФА.

11 жовтня Вірменія прийме Грузію у польському місті Тихи.

13 жовтня матч Азербайджан – Кіпр відбудеться в албанському місті Ельбасан.

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До цього збірна Вірменії мала провести в Єревані товариський матч проти Албанії 7 жовтня. Однак цю гру було скасовано.

Перенести матчі на нейтральні поля в УЄФА вирішили, "оцінивши ситуацію у Вірменії та Азербайджані з урахуванням останніх подій в обох країнах". Мова йде про військовий конфлікт між країнами щодо Нагорного Карабаху.

До цього в УЄФА на нейтральні поля переносили й домашні матчі вірменського клубу в єврокубках.

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