Домашні матчі збірних Вірменії та Азербайджану перенесли на нейтральні поля
Збірні Вірменії та Азербайджану поки не зможуть проводити домашні футбольні матчі на власних стадіонах. Все через військовий конфлікт в Нагорному Карабасі.
Обидві команди мали провести по одному домашньому матчу в жовтні. Ці ігри відбудуться, але на нейтральних полях. І без глядачів, вирішили в УЄФА.
- 11 жовтня Вірменія прийме Грузію у польському місті Тихи.
- 13 жовтня матч Азербайджан – Кіпр відбудеться в албанському місті Ельбасан.
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До цього збірна Вірменії мала провести в Єревані товариський матч проти Албанії 7 жовтня. Однак цю гру було скасовано.
Перенести матчі на нейтральні поля в УЄФА вирішили, "оцінивши ситуацію у Вірменії та Азербайджані з урахуванням останніх подій в обох країнах". Мова йде про військовий конфлікт між країнами щодо Нагорного Карабаху.
До цього в УЄФА на нейтральні поля переносили й домашні матчі вірменського клубу в єврокубках.
Військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: головне
- Конфлікт щодо Нагорного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном тривав давно. Офіційно це територія Азербайджану, але раніше на ній проживали етнічні вірмени (три чверті від усього населення регіону). У 1988 році ще за часи СРСР регіональний парламент прийняв рішення вийти зі складу Азербайджану та увійти до складу Вірменії. Таке рішення призвело до сплеску насильства, що переросло у бойові дії.
- За час військових дій загинуло близько 30 тисяч осіб.
- Війна в цьому регіоні призвело до того, що азербайджанці були змушені покинути Нагірний Карабах, а також інші регіони Вірменії. Вірмени ж масово покинули територію Азербайджану. Вимушеними переселенцями стали близько одного мільйона осіб.
- У 1991 році було проголошено Нагірно-Карабаську Республіку, яка так і залишилася невизнаною.
- Територія контролювалася Армією Оборони Нагірного Карабаху.
- 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Обидві країни звинуватили одна одну і початку бойових дій та провокацій.
- З початку активної фази бойових дій, війська Азербайджану звільнили декілька поселень на своїй території, які вони до цього не контролювали.
- Зважаючи на роки політичного протистояння, жодна зі сторін не хоче йти на поступки.