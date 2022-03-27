Дом Усика в Ворзеле захватили российские оккупанты

Дом непобедимого Александра Усика в Ворзеле захватили российские оккупанты. Об этом сообщила его супруга Екатерина.

"Недолго вам осталось"

Соседи Семьи Усика сообщили в вайбере, что их дом оккупировали. Они отметили, что во дворе дома стоят российские танк и БТР.

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Жена Александра эмоционально прокомментировала поступок оккупанта и выставили в сети скриншот с перепиской.



Дом Усика захватили российские кафиры / Фото из инстаграме Екатерины

Поживите в моем доме. Недолго вам осталось! Дон-дон-дон,

– написала Екатерина.

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик вернулся домой. Ранее спортсмен находился в Великобритании.

Боксер вступил в территориальную оборону Киева.

Затем 22 марта стало известно, что правительство Украины разрешило Усику выезд за границу для подготовки к реваншу за титул чемпиона мира с британским боксером Энтони Джошуа.

Усик воспользовался возможностью и уехал из Украины. Он пояснил, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем в батальоне территориальной обороны.

Между тем, жена Усика Екатерина активно борется на информационном фронте. Она освещает зверства оккупантов на территории Украины.