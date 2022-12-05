Испугали семью и вынесли драгоценные часы: детали ограбления дома Стерлинга

Рахим Стерлинг срочно покинул расположение сборной Англии. Полузащитник Челси пропустил матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала.

Во время Мундиаля пострадала семья 27-летнего левого вингера. Преступники ворвались в дом Рахима Стерлинга, где в тот момент находилась семья футболиста и ограбили дом полузащитника Челси.

Полузащитник Англии покинул Катар из-за ограбления: сыграет ли футболист Челси еще на ЧМ-2022

Преступники обогатились на 300 тысяч фунтов

Произошло это за день до матча против Сенегала, который Стерлинг пропускал. Срочно ведь вернулся домой, чтобы побыть вместе с семьей и прояснить эту ужасную ситуацию.

К счастью, семья футболиста сборной Англии не пострадала. Грабители вынесли из дома спортсмена драгоценные часы на сумму 300 тысяч фунтов.

Стерлинг постарается поскорее вернуться в Катар, где уже 10 декабря Англия будет бороться за выход в полуфинал Мундиаля. Соперником "трех львов" будет сборная Франции.

На ЧМ-2022 Стерлинг провел два матча, отличившихся голом и ассистом. Оба результативных действия были в стартовом поединке группового раунда против Ирана (6:2). В общей сложности получил 139 игровых минут на Мундиале в Катаре.