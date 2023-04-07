Хотели нажиться на звезде футбола: роскошное имение Месси в Испании чуть не ограбили

В ночь с 5 на 6 апреля злоумышленники пытались проникнуть в испанский дом Лионеля Месси. Это уже далеко не первое нападение на имение аргентинской звезды футбола.

Отметим, что дом нападающего ПСЖ расположен в 20 километрах от Барселоны, а точнее в городе Кастельфедельс. Два человека в черном пытались через сад попасть в особняк Лионеля Месси.

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Неудачное ограбление дома Месси

Но их задача провалилась. Грабители не смогли проникнуть внутрь дома. Момент ограбления попал на камеры, установленные по территории имения футболиста.

К сожалению, злоумышленникам удалось скрыться с места преступления до приезда полиции. Но теперь их смогут разыскать с помощью видеокамер.

Неизвестные хотели ограбить дом Месси: смотрите видео

Интересно, что недавно злоумышленники пытались ворваться в номер Месси в одной из парижских гостиниц.

Напомним, что Месси покинул Барселону еще летом 2021 и перешел во французское ПСЖ. За который выступает до сих пор. Хотя контракт Лео с парижанами истекает уже в конце текущего сезона-2022/2023.

Не исключено, что в следующем сезоне мы снова увидим Лионеля в футболке каталонского клуба. В Каталонии ждут возвращения аргентинца, фанаты Барселоны уже даже скандировали имя Месси н а в полуфинале Кубка Короля против Реала на "Камп Ноу".

Зато французские фанаты ПСЖ освистывают во время матчей аргентинскую звезду.