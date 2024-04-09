Звезда самого богатого клуба АПЛ стал жертвой воров: что украли злоумышленники
Источник:The Sun
Неизвестные ворвались в дом нападающего английского Ньюкасла Александера Исака. Ограбление произошло через 48 часов после поединка 32-го тура АПЛ, в котором "сороки" одержали минимальную выездную победу над Фулхэмом (0:1).
Александер Исак принял участие в этой игре и провел все 90 минут. Однако не отметился голевыми действиями, но это не помешало его команде получить три очка.
Стоит прочитать Ужасное убийство в фуникулере: погибшим оказался 16-летний футболист
Что известно об ограблении
После матча 24-летнего шведского форварда ждал неприятный "сюрприз" в виде ограбления его дома.
Известно, что злоумышленники украли ценные вещи и автомобиль семьи футболиста Ньюкасла. Пока неизвестно, был ли на момент ограбления кто-то в доме.
Впоследствии стало известно, что украденный автомобиль нашли в нескольких километрах от имения.
В английском клубе отказались комментировать эту ситуацию. Расследование дела продолжается.
Отметим, что в текущем сезоне-2023/2024 Исак сыграл уже 33 матча, в которых забил 19 голов и отдал один ассист.
Зато Ньюкасл после 31-го сыгранного тура идет на 8-й позиции турнирной таблицы АПЛ, набрав уже 47 баллов. Свой ближайший поединок "сороки" проведут уже 13 апреля, когда будут принимать Тоттенхэм. Начало в 14:30.
Кто такой Александер Исак
- 24-летний шведский нападающий, который с конца августа 2022-го года выступает за Ньюкасл.
- Его контракт с "сороками" рассчитан до конца июня 2028-го года.
- До 2017-го года выступал в родной стране за АИК.
- За свою карьеру также поиграл за дортмундскую Боруссию, нидерландский Виллем II (аренда) и испанский Реал Сосьедад.
- Имеет за своей спиной 44 сыгранных поединка (10 мячей).