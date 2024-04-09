Звезда самого богатого клуба АПЛ стал жертвой воров: что украли злоумышленники

Неизвестные ворвались в дом нападающего английского Ньюкасла Александера Исака. Ограбление произошло через 48 часов после поединка 32-го тура АПЛ, в котором "сороки" одержали минимальную выездную победу над Фулхэмом (0:1).

Александер Исак принял участие в этой игре и провел все 90 минут. Однако не отметился голевыми действиями, но это не помешало его команде получить три очка.

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Что известно об ограблении

После матча 24-летнего шведского форварда ждал неприятный "сюрприз" в виде ограбления его дома.

Известно, что злоумышленники украли ценные вещи и автомобиль семьи футболиста Ньюкасла. Пока неизвестно, был ли на момент ограбления кто-то в доме.

Впоследствии стало известно, что украденный автомобиль нашли в нескольких километрах от имения.

В английском клубе отказались комментировать эту ситуацию. Расследование дела продолжается.

Отметим, что в текущем сезоне-2023/2024 Исак сыграл уже 33 матча, в которых забил 19 голов и отдал один ассист.

Зато Ньюкасл после 31-го сыгранного тура идет на 8-й позиции турнирной таблицы АПЛ, набрав уже 47 баллов. Свой ближайший поединок "сороки" проведут уже 13 апреля, когда будут принимать Тоттенхэм. Начало в 14:30.

Кто такой Александер Исак