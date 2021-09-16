Дом футболиста Челси ограбили во время матча с Зенитом: украли сейф с медалями – видео
Источник:инстаграм Риса Джеймса
Футболист Челси Рис Джеймс стал жертвой грабителей. Дом игрока лондонского клуба ограбили, когда Джеймс играл против российского Зенита в Лиге чемпионов.
Джеймс: Группа трусливых грабителей ворвалась в мой дом
Ограбление произошло вечером 14 сентября. Именно тогда Челси на "Стэмфорд Бридж" принимал Зенит. Футболист сообщил, что в его дом ворвались грабители. Во время ограбления в доме Джеймса никого из его близких не было.
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Вечером 14 сентября, когда я играл за клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых грабителей ворвалась в мой дом. Совместными усилиями им удалось загрузить в машину тяжелый сейф, в котором были некоторые личные вещи,
– написал 21-летний Джеймс.
Рис отметил, что не хранит дома ювелирные вещи. По его словам, в украденном сейфе были медали победителя Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА и награда за второе место на Евро-2020 в составе сборной Англии.
"Эти медали мы завоевали вместе с Челси и сборной Англии – награды, которые не отнять у меня независимо от того, владею ли я физически ими, чтобы доказать это", – отметил игрок.
Футболист обратился к болельщикам с просьбой помочь определить личности злоумышленников. Рис опубликовал видео ограбления.
Текст публикации Риса Джеймса
Вечером 14 сентября, когда я играл за клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых грабителей ворвалась в мой дом. Совместными усилиями им удалось загрузить в машину тяжелый сейф, в котором были кое-какие личные вещи.
Я не храню дома ювелирные украшения, поэтому все, что хранилось в сейфе, – медали: медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка УЕФА и медаль за второе место на Евро-2020.
Эти медали мы завоевали вместе с Челси и сборной Англии – награды, которые не отнять у меня независимо от того, владею ли я физически ими, чтобы доказать это.
Однако я обращаюсь ко всем моим поклонникам, болельщикам Челси и сборной Англии с просьбой помочь выявить и выдать этих негодяев, которые никогда не почувствуют себя спокойно, потому что улики против них накапливаются.
Полиция, мои советники, Челси и многие другие поддерживают меня, и у нас есть четкие версии о том, кто эти преступники. Мы идем за ними.
К счастью, во время взлома в доме никого не было, но я хочу сообщить всем, что со мной все в порядке. Я действительно ценю возможность рассказать вам о моей беде, и я надеюсь, что вместе мы сможем поймать этих людей и восстановить справедливость