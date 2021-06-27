Должны пройти Швецию, или нас уничтожат наши же журналисты, – Пятов о матче Евро-2020

Сборная Украины 29 июня сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Голкипер Андрей Пятов пообщался с журналистами.

Ожидания перед игрой

Опытный голкипер не сыграл еще ни одного поединка на чемпионате Европы-2020. Однако авторитет Андрея Пятова помогает команде даже за пределами футбольного поля. Вратарь поделился ожиданиями от следующей игры против шведов.

Вот так Лидер сборной Украины неожиданно травмировался перед плей-офф Евро-2020

По мнению футболиста, Швеция не будет фаворитом этого противостояния. В 1/8 финала не играют проходные команды, все выкладываются на 100%.

Нельзя говорить о шансах. На бумаге кто фаворит, а кто-то – нет. Команды отдают все силы,

– сказал голкипер.

Накануне матча украинская сборная отрабатывает пенальти. Команда должна быть готова к любому развитию событий в игре. Пятов не стал раскрывать секрет, кто лучший пенальтист в сборной Украины. Андрей решил не открывать всех карт перед соперником.

Понимаем, как нам судьба подарила этот шанс. Мы понимаем ответственность. Мы должны проходить Швецию, другого варианта нет. Мы должны показать, что нам дали шанс и мы должны быть готовы к нему или тогда нас могут уничтожить наши же журналисты. Мы готовимся к игре, готовы морально, физически и психологически. Я думаю, будет все хорошо,

- рассказал Пятов.

Украинцы не смогут поддержать команду в Глазго

После встречи с Австрией между футболистами и тренерским штабом был мужской разговор. Многие ребята высказали свое мнение. Теперь все надеются, что команда подкрепит свои слова действиями на футбольном поле.

Украинские болельщики не смогут посетить матч против Швеции, который состоится в Глазго. Поддержки с трибун не будет хватать нашим футболистам.

Украина и Швеция могут рассчитывать на поддержку фанатов , путешествующих из стран так называемой "зеленой зоны". Для них нет требования 10-дневной самоизоляции. Также игру смогут посетить украинцы и шведы, которые уже находятся в Великобритании.

Я за то, чтобы было больше поддержки. С Австрией не был заполнен весь стадион, но я не представляю, если бы не было ограничений – наших бы болельщиков было 3/4 стадиона. Надеюсь они будут с нами в душе и не перестают верить нас. А мы обязаны пройти дальше,

– подытожил игрок.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится 29 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.