Бывший теннисист, служащий в ВСУ, рассказал, почему тяжело воевать с РФ
Источник:Daily Mail
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов рассказал о помощи партнеров. Он считает, что она недостаточна для победы.
В частности, он утверждает, что у партнеров нет цели, чтобы Украина победила в войне с Россией. По его словам, украинская армия испытывает острое разочарование, что им не хватает средств для борьбы с огромной российской военной машиной.
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Долгополов: У наших партнеров нет цели, чтобы мы победили
"К сожалению, у наших партнеров нет цели, чтобы мы победили. Всем очевидно, что мы получаем достаточно, чтобы держаться, но не побеждать. С нашей стороны на поле боя очевидно, что у нас недостаточно средств, чтобы закончить все это".
У нас в атакующем звене были автомобили Nissan Patrol, у которых вообще нет брони. В итоге они наехали на противотанковую мину. Машина взлетела в воздух и завертелась, и им очень повезло, что они выжили, хотя один из наших ребят потерял ногу. Это большая проблема – если в день боя россияне выставляют 15 тяжелых бронемашин, то мы выставляем пять. У них преимущество в снарядах и тяжелой броне. Потому все становится так сложно. Это просто математически невозможно. У них больше людей, у них больше всего", – сказал Долгополов.
Экс-тенсист присоединился к рядам ВСУ
- Напомним, что Долгополов вернулся в Украину в начале полномасштабного вторжения.
- Ранее он рассказывал о своих обязанностях в рядах ВСУ. По его словам, он аэроразведчик, в большинстве своем работает на дронах, делает все, что связано с ними: пилотирование, разведка, наведение, уничтожение врага.
- За годы карьеры четвертьфиналист Australian Open-2017 выиграл четыре титула АТР – три в одиночном разряде и один в парном. Наивысшей позицией в рейтинге лучших теннисистов мира для украинца было 13 место, которое киевлянин занимал в январе 2012-го. За годы, проведенные на корте, теннисист заработал 7 млн. долларов призовых.