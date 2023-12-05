В частности, он утверждает, что у партнеров нет цели, чтобы Украина победила в войне с Россией. По его словам, украинская армия испытывает острое разочарование, что им не хватает средств для борьбы с огромной российской военной машиной.

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Долгополов: У наших партнеров нет цели, чтобы мы победили

"К сожалению, у наших партнеров нет цели, чтобы мы победили. Всем очевидно, что мы получаем достаточно, чтобы держаться, но не побеждать. С нашей стороны на поле боя очевидно, что у нас недостаточно средств, чтобы закончить все это".

У нас в атакующем звене были автомобили Nissan Patrol, у которых вообще нет брони. В итоге они наехали на противотанковую мину. Машина взлетела в воздух и завертелась, и им очень повезло, что они выжили, хотя один из наших ребят потерял ногу. Это большая проблема – если в день боя россияне выставляют 15 тяжелых бронемашин, то мы выставляем пять. У них преимущество в снарядах и тяжелой броне. Потому все становится так сложно. Это просто математически невозможно. У них больше людей, у них больше всего", – сказал Долгополов.

Экс-тенсист присоединился к рядам ВСУ