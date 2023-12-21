Нам нужно оружие и техника, чтобы выиграть эту войну, – Долгополов призвал мир помочь Украине

С начала полномасштабного вторжения большое количество украинцев сменило свои гражданские профессии на военные. Исключения не стали и представители украинского спорта.

Одним из тех, кто взял оружие в руки, стал Александр Долгополов. Экс-первая ракетка Украины защищает родную страну от российских оккупантов в рядах многопрофильного подразделения ГУР, где является оператором дрона.

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Долгополов о ситуации на фронте

В последнее время он проходил службу на Запорожском направлении, а сейчас вернулся в Киев и ждет новой задачи. Звездный теннисист рассказал о новостях с фронта.

По словам Долгополова, последний год украинским воинам было очень сложно на поле боя из-за дефицита вооружения. Он отметил, чего не хватает на передовой и вспомнил самый страшный день для себя на фронте:

Нам нужно оружие и техника, чтобы выиграть эту войну. В настоящее время, с математической точки зрения, мы не в хорошем положении. На поле боя у России преимущество в большинстве вещей – больше людей, больше оружия и артиллерии.

Самый страшный день был, когда минометные снаряды упали совсем близко от нас. Обычно это беспорядочный огонь, и если тебя замечают, то стреляют два, три, пять раз, после чего забывают о тебе, если только снова не заметят.

В этот момент ты просто пытаешься укрыться и защитить себя. В тот раз обстрел был очень интенсивным, и у нас было выпущено около 20 снарядов. Все они упали очень близко.

Также Александр Долгополов упрекнул мир в том, что наши партнеры недостаточно обеспечивают Украину всем необходимым, несмотря на то, что имеют такие возможности.

Достаточно ли делает мир? Я так не думаю. Думаю, это уже очевидно. Мы получаем недостаточно, недостаточно быстро, недостаточно много. Это великая война, нам нужно гораздо больше. Я думаю, что Запад должен проснуться и понять, что это проблема не только Украины. Надо принять меры,

– сказал Александр.

Напомним, что Александр Долгополов не единственная экс-первая ракетка Украины, защищающая родную страну с оружием в руках. Также на передовой находится и Сергей Стаховский. О его службе и опасных ситуациях, которые случались на фронте, можно прочесть по ссылке.