Одним із тих, хто взяв зброю до рук, став Олександр Долгополов. Експерша ракетка України наразі захищає рідну країну від російських окупантів у лавах багатопрофільного підрозділу ГУР, де є оператором дрона.

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Долгополов про ситуацію на фронті

Останнім часом він проходив службу на Запорізькому напрямку, а зараз повернувся до Києва й чекає на нове завдання. Зірковий тенісист розповів про новини з фронту.

За словами Долгополова, останній рік українським воїнам було дуже складно на полі бою через дефіцит озброєння. Він зазначив, чого не вистачає на передовій та згадав найстрашніший день для себе на фронті:

Нам потрібна зброя та техніка, щоб виграти цю війну. На даний момент, з математичної точки зору, ми не в хорошому становищі. На полі бою Росія має перевагу в більшості речей – більше людей, більше зброї та артилерії.

Найстрашніший день був, коли мінометні снаряди впали зовсім близько від нас. Зазвичай це безладний вогонь, і якщо тебе помічають, то стріляють два, три, п'ять разів, після чого забувають про тебе, якщо тільки знову не помітять.

У цей момент ти просто намагаєшся сховатися та захистити себе. Того разу обстріл був дуже інтенсивним, і в нас випустили близько 20 снарядів. Усі вони впали дуже близько".

Також Олександр Долгополов дорікнув світу в тому, що наші партнери недостатньо забезпечують Україну всім необхідним, попри те, що мають такі можливості.

Чи достатньо робить світ? Я так не думаю. Думаю, що це вже очевидно. Ми отримуємо недостатньо, недостатньо швидко, недостатньо багато. Це велика війна, нам потрібно набагато більше.Я думаю, що Захід повинен прокинутися і зрозуміти, що це проблема не тільки України. Треба вжити заходів,

– сказав Олександр.

Нагадаємо, що Олександр Долгополов не єдина експерша ракетка України, хто захищає рідну країну зі зброєю в руках. Також на передовій знаходиться і Сергій Стаховський. Про його службу та небезпечні ситуації, які траплялися на фронті, можна прочитати за посиланням.