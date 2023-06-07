Высмеивает все, через что проходит Украина, Долгополов "проехался" по поведению Сабаленко на РГ

Арина Сабаленко выбила Элину Свитолину из 1/4 финала Ролан Гаррос. Белоруска демонстративно вела себя после матча, когда подошла к сетке.

Белорусская теннисистка переиграла украинку в двух сетах (дважды по 4:6) и пробилась в полуфинал Ролан Гаррос. После поединка Арина Сабаленко совершила провокационный поступок, подойдя к сетке, ожидая рукопожатий с Элиной Свитолиной.

Вот так Переобулась в воздухе: Сабаленка отреклась от Лукашенко и осудила войну в Украине

Долгополов: Было столь отвратительно, насколько это возможно

Свитолина же традиционно не стала давить руку сопернице из страны-агрессора. Этот момент Арина встретила с ехидной улыбкой, а местные трибуны освистали украинку за такую позицию. Французская публика уже не в первый раз освистывает наших теннисисток спустя такие моменты.

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал такое провокационное поведение фанатки Александра Лукашенко. Он вспомнил момент, когда Сабаленко отказалась от пресс-конференции, проведя свое тайное общение с выгодными для нее журналистами. Арина прокомментировала такое решение тем, что она чувствует себя в опасности на пресс-конференции.

О да, это, конечно, было настолько отвратительно, насколько это возможно. Пока Россия подрывает дамбу, с помощью своего друга-мини-диктатора, "умышленно стоит у сетки, высмеивая все, через что проходит Украина". Жалко,

– написал бывший украинский теннисист.

Подход Сабаленко к сетке прокомментировала сама Свитолина. Элина не поняла, чего ожидала Арина у сетки, если и так знала ее позицию – никаких рукопожатий. Также украинская теннисистка заверила, что не будет продавать родную страну ради любви болельщиков.

Белоруска пришла на пресс-конференцию после игры против Свитолиной. Сабаленку выдали сенсационный ответ, в котором заговорила о войне и нерасположении к Лукашенко. Как быстро Арина переоделась, интересно, как это отреагируют в ее родной Беларуси.