Русский космический корабль, иди н***й, – Долгополов про неудачную миссию россиян "Луна-25"
Источник:Твиттер Александра Долгополова
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов сейчас с оружием в руках защищает Украину от российских захватчиков. Во время полномасштабного вторжения он успевает не только "улучшать" россиян, но и комментировать происходящие в мире резонансные события.
Одним из таких стало приключение россиян в космосе. Первая за почти 50 лет российская лунная миссия "Луна-25" завершилась типично для представителей "запоребрика".
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Легендарная отсылка
Космический корабль хотел исследовать Луну, но проявил жест доброй воли для всего человечества и разбился о поверхность Луны, на чем приключения россиян в космосе и закончились.
Это не осталось без внимания украинского теннисиста. Александр в своих соцсетях с юмором отреагировал на очередной "эффект линзы" и выложил веселое изображение, где лаконично описано, что он думает о фиаско России в космосе.
Российский космический корабль, иди н***й,
– написал Долгополов.
Луна-25 пошла за военным кораблем / твиттер теннисиста