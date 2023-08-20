Русский космический корабль, иди н***й, – Долгополов про неудачную миссию россиян "Луна-25"

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов сейчас с оружием в руках защищает Украину от российских захватчиков. Во время полномасштабного вторжения он успевает не только "улучшать" россиян, но и комментировать происходящие в мире резонансные события.

Одним из таких стало приключение россиян в космосе. Первая за почти 50 лет российская лунная миссия "Луна-25" завершилась типично для представителей "запоребрика".

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Легендарная отсылка

Космический корабль хотел исследовать Луну, но проявил жест доброй воли для всего человечества и разбился о поверхность Луны, на чем приключения россиян в космосе и закончились.

Это не осталось без внимания украинского теннисиста. Александр в своих соцсетях с юмором отреагировал на очередной "эффект линзы" и выложил веселое изображение, где лаконично описано, что он думает о фиаско России в космосе.

Российский космический корабль, иди н***й,

– написал Долгополов.



Луна-25 пошла за военным кораблем / твиттер теннисиста

Что известно о миссии "Луна-25"

Россияне впервые в истории своего государства собирались приземлить космический корабль на Луне. Им было важно перегнать другой космический аппарат из Индии – "Chandrayaan-3", который также собирается исследовать Луну. Он должен приземлиться на спутнике Земли 23 августа. Обе страны стремились первыми достичь южного полюса Луны примерно 25 августа. В отличие от "Chandrayaan-3", планирующего проводить эксперименты в течение двух недель на Луне, российская "Луна-25" собиралась там работать один земной год, но что-то пошло не по плану и она просто... разбилась.