Однією з таких стала пригода росіян у космосі. Перша за майже 50 років російська місячна місія "Луна-25" завершилася типово для представників "запорєбріка".

До теми Невдахи: російська місія "Луна-25" завершилася феєричним зіткненням апарата з Місяцем

Легендарна відсилка

Космічний корабель хотів дослідити Місяць, але проявив "жест доброї волі" для всього людства та розбився об поверхню Місяця, на чому пригоди росіян у космосі й закінчилися.

Це не залишилося без уваги українського тенісиста. Олександр у своїх соцмережах дотепно відреагував на черговий "ефект лінзи" та виклав веселе зображення, де лаконічно описано, що він думає про фіаско Росії в космосі.

Російський космічний корабель, іди н***й,

– написав Долгополов.



Луна-25 пішла за військовим кораблем / твітер тенісиста

Нагадаємо. Раніше Олександр Долгополов за тим же маршрутом послав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, який запропонував Україні відмовитися від територій, які захопила Росія, в обмін на мир.

Що відомо про місію "Луна-25"

Росіяни вперше в історії своєї держави збиралися приземлити космічний корабель на Місяці. Їм було важливо перегнати інший космічний апарат з Індії — "Chandrayaan-3", який також збирається досліджувати Місяць. Він має приземлитися на супутнику Землі 23 серпня. Обидві країни прагнули першими досягти південного полюса Місяця приблизно 25 серпня. На відміну від "Chandrayaan-3", який планує проводити експерименти протягом двох тижнів на Місяці, "Луна-25" збиралася там працювати один земний рік, але щось пішло не за планом і він просто... розбився.