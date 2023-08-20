Однією з таких стала пригода росіян у космосі. Перша за майже 50 років російська місячна місія "Луна-25" завершилася типово для представників "запорєбріка".
До теми Невдахи: російська місія "Луна-25" завершилася феєричним зіткненням апарата з Місяцем
Легендарна відсилка
Космічний корабель хотів дослідити Місяць, але проявив "жест доброї волі" для всього людства та розбився об поверхню Місяця, на чому пригоди росіян у космосі й закінчилися.
Це не залишилося без уваги українського тенісиста. Олександр у своїх соцмережах дотепно відреагував на черговий "ефект лінзи" та виклав веселе зображення, де лаконічно описано, що він думає про фіаско Росії в космосі.
Російський космічний корабель, іди н***й,
– написав Долгополов.
Луна-25 пішла за військовим кораблем / твітер тенісиста