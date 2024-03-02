На своїй сторінці у соцмережі Х колишній український тенісист, який нині воює у складі ЗСУ, відреагував на дрону атаку Росії по Одесі. Він назвав російських військових дикунами.

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Що відомо про російську атаку по Одесі

"Російські боягузи б’ють по мирних жителях Одеси. Нічого нового, дикунам потрібна невинна кров", – написав він.

Нагадаємо, що російська армія атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. Сили ППО збили сім з восьми дронів, які окупанти випустили по Одесі.

Внаслідок російської дронової атаки троє людей загинуло, восьмеро травмувались.Зауважимо, що серед загиблих трирічна дитина. Також з-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості.

Колишній тенісист захищає країну від окупантів