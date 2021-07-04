Ни одно поражение нас не сломает, – Зеленский о вылете Украины с Евро-2020

Сборная Украины 3 июля в рамках 1/4 финала Евро-2020 уступила Англии со счетом 0:4. Президент Владимир Зеленский прокомментировал вылет нашей национальной команды с турнира.

Этот матч стал историческим для "сине-желтых", ведь мы никогда еще не играли на этой стадии чемпионата Европы.

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Ни одно поражение нас не сломает

Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в ТОП-8 самых сильных команд Европы,

– отметил президент.

Он отметил, что наша национальная команда получила лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и "многие другие".

"Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы – впереди!" – отметил глава государства.

Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 (Чемпионат мира 2022 года в Катаре – 24 канал) и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

– надеется Владимир Зеленский.

Имеем лучшую группу поддержки

Президент также отметил, что сборная Украины имеет лучшую на турнире группу поддержки. Громко звучало "Украина, Украина!" в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме и было слышно аж в Киеве.

И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины!

– добавил глава государства.

Владимир Зеленский подытожил: "Все это время мы были одной командой! Все это время – действительно Единая Украина! Давайте продолжать это! Завтра. Послезавтра. Всегда!"

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