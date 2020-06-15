"Доїла корів та розвантажувала машини": перша українка в UFC про непростий шлях до успіху
Боєць змішаних єдиноборств Марина Мороз поділилась із усіма своєю складною долею. Вона спала у коморі в тренажерному залі та була змушена розвантажувати машини із зерном.
Про це відверто розповіла дівчина у своєму Instagram. Історією спортсменки вболівальники були вражені.
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Відверте зізнання українки
Багато людей не знають про життя дівчини до кар'єри в UFC. Як зізналась Марина, що у соцмережах вона викладає лише найкращі моменти зі свого життя.
За вісім років у змішаних єдиноборствах у дівчини ніколи не брали інтерв'ю представники українських ЗМІ, не було спонсорів.
Завдяки своїй наполегливості Марина Мороз стала першою та поки єдиною українкою в UFC.
За її словами, багато людей брехали Марині та використовували її. Дівчині довелось жити у коморі в тренажерному залі на підлозі.
Найважче мені було у 10 років, я працювала на фермі. Доїла корів, працювала у саду, розвантажувала машини із зерном,
– щиро розповіла Мороз.
Дівчині снилось те, що вона буде професійним спортсменом у змішаних єдиноборствах. Її часто запитують, як вдавалось поєднувати роботу та тренування, але вона завжди відповідає, що потрібне лише бажання та сила.
Досягнення Марини Мороз: головне
- Чемпіонка України та Кубка світу з кікбоксингу, чемпіонка України з боксу серед юніорів.
- Марина Мороз дебютувала у змішаних єдиноборствах у 2013 році на турнірі Oplot Challenge 89. Вона достроково перемогла і наступних п'ять поєдинків.
- У 2015 році Марина підписала контракт з UFC та стала першою українкою у цій лізі.
- Перший бій в UFC Марина провела вже у квітні. Перемогла українка суперницю Джоанну Калдервуд, яка ще жодного разу не зазнавала поразок (9-0 на момент бою). За що Марина Мороз отримала звання "больовий вечора" та винагороду.
- У серпні на UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira зазнала першої поразки в кар'єрі від канадки Валері Леторно за рішенням суддів.
- У червні 2017 року Марина Мороз зіткнулася з колишньою чемпіонкою UFC Карлою Еспарзою на UFC Fight Night: Chies vs. Lee. Вона програла бій одностайним рішенням суддів.
- На початок 2018 року, вона займала 15 місце в офіційних рейтингах UFC Strawweight.