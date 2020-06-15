Боєць змішаних єдиноборств Марина Мороз поділилась із усіма своєю складною долею. Вона спала у коморі в тренажерному залі та була змушена розвантажувати машини із зерном.

Про це відверто розповіла дівчина у своєму Instagram. Історією спортсменки вболівальники були вражені.

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Відверте зізнання українки

Багато людей не знають про життя дівчини до кар'єри в UFC. Як зізналась Марина, що у соцмережах вона викладає лише найкращі моменти зі свого життя.

За вісім років у змішаних єдиноборствах у дівчини ніколи не брали інтерв'ю представники українських ЗМІ, не було спонсорів.

Завдяки своїй наполегливості Марина Мороз стала першою та поки єдиною українкою в UFC.

За її словами, багато людей брехали Марині та використовували її. Дівчині довелось жити у коморі в тренажерному залі на підлозі.

Найважче мені було у 10 років, я працювала на фермі. Доїла корів, працювала у саду, розвантажувала машини із зерном,

– щиро розповіла Мороз.

Дівчині снилось те, що вона буде професійним спортсменом у змішаних єдиноборствах. Її часто запитують, як вдавалось поєднувати роботу та тренування, але вона завжди відповідає, що потрібне лише бажання та сила.

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