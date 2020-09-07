Футболісти "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті" Мейсон Грінвуд і Філ Фоден відповідно зі скандалом покинули збірну Англії. Гравці привели в готель збірної Англії дівчат, за що були покарані відстороненням.

"Відсвяткували" дебют

Як повідомляє Daily Mail, Грінвуд і Фоден покарані за те, що порушили карантин після матчу збірної Англії в Лізі націй проти Ісландії (1:0).

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18-річний форвард МЮ і 20-річний хавбек "Сіті" дебютували за національну команду 5-го вересня, а після гри привели в готель в Ісландії дівчат.

Футболісти порушили суворий протокол, передбачений в рамках боротьби з COVID-19. Через це Грінвуд і Фоден відсторонені від матчу з Данією, який відбудеться 8-го вересня.

Інформацію вже підтвердив наставник збірної Гарет Саутгейт.

Ісландський сайт 433.is опублікував інформацію про те, що дві дівчини відвідали готель збірної Англії в неділю. Свій візит до гравців дівчата фіксували в Snapchat.

Відео на якому Фоден і Грінвуд

Дівчата виклали коротке відео з кімнати Грінвуда і Фодена. Дівчата повідомили, що спілкувалися з хлопцями декілька днів.

Daily Mail зазначає, що у Фодена є дворічний син. Гравець "МанСіті" має тривалі відносини.

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Проти футболістів почато розслідування

Як інформує BBC, футбольна асоціація Англії (FA) почала розслідування проти Фодена та Грінвуда.

Яке покарання загрожує футболістам клубів з Манчестера – не повідомляється.

"Ман Сіті" і "Манчестер Юнайтед" засудили поведінку футболістів. "Містяни" заявили, що не вважають такі дії гідними гравця їх клубу. У МЮ повідомили, що розчаровані поведінкою Грінвуда.