Договоренности сорвались: Маркевич мог возглавить сборную Украины после Шевченко
Источник:ютуб-канал Карпат
Легендарный тренер Мирон Маркевич был близок, чтобы во второй раз прийти в тренерское кресло главной команды страны. Наставник мог стать преемником Андрея Шевченко.
Маркевич: Работал в УАФ только, чтобы принять сборную
Александра Петракова могла сейчас во главе сборной Украины не быть. У Мирона Маркевича, работавшего в УАФ, были определенные договоренности с Ассоциацией о предстоящей работе во главе "сине-желтых".
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Но договоренности между сторонами не воплотились в реальность. Бывший вождь Днепра и Металлиста признался, что работал в УАФ только ради работы в сборной.
Я готов работать. Честно говоря, я работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную. В принципе, мы так и договаривались, что Шевченко отходит и... К сожалению, не произошло,
– рассказал Маркевич.
Однако на этом легендарный специалист не поставил точку своей тренерской карьере. Даже возраст не препятствует Мирону Богдановичу, который готов к новым вызовам. В настоящее время бывший футболист выступает за ветеранскую команду львовского Движения.
Сейчас я свободен. Не смотря, что мне уже за 70, у меня есть здоровье, воодушевление. Стараюсь держать себя в форме. Недавно начался чемпионат области среди ветеранов, я играю за Движение,
– добавил тренер.
После Шевченко, покинувшего сборную после Евро-2020, возглавил Александр Петраков. Он сначала руководил командой с приставкой "и.о.", но впоследствии полноценно стал главным наставником "сине-желтых".
Маркевич уже возглавлял сборную Украины
- В 2010 году Мирон Маркевич уже приходил в тренерское кресло национальной команды, которую возглавлял с февраля по август 2010-го. Сборная под его руководством провела всего четыре матча.
- С лета 2016 продолжал работать со сборной, но уже на организаторской должности. На нем пробыл до августа 2021 года.
- Последний раз нормально работал на тренерском мостике в 2014 – 2016 годах в Днепре. Два месяца был советником во львовской Руси.
- За свою карьеру потренировал многие клубы – Торпедо Луцк, Подолье, Кривбасс, Волынь-1, Карпаты, Металлург Запорожья, Металлиста и российское Анжи, которое стало ошибкой в карьере Мирона Маркевича.