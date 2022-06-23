Договоренности сорвались: Маркевич мог возглавить сборную Украины после Шевченко

Легендарный тренер Мирон Маркевич был близок, чтобы во второй раз прийти в тренерское кресло главной команды страны. Наставник мог стать преемником Андрея Шевченко.

Маркевич: Работал в УАФ только, чтобы принять сборную

Александра Петракова могла сейчас во главе сборной Украины не быть. У Мирона Маркевича, работавшего в УАФ, были определенные договоренности с Ассоциацией о предстоящей работе во главе "сине-желтых".

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Но договоренности между сторонами не воплотились в реальность. Бывший вождь Днепра и Металлиста признался, что работал в УАФ только ради работы в сборной.

Я готов работать. Честно говоря, я работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную. В принципе, мы так и договаривались, что Шевченко отходит и... К сожалению, не произошло,

– рассказал Маркевич.

Однако на этом легендарный специалист не поставил точку своей тренерской карьере. Даже возраст не препятствует Мирону Богдановичу, который готов к новым вызовам. В настоящее время бывший футболист выступает за ветеранскую команду львовского Движения.

Сейчас я свободен. Не смотря, что мне уже за 70, у меня есть здоровье, воодушевление. Стараюсь держать себя в форме. Недавно начался чемпионат области среди ветеранов, я играю за Движение,

– добавил тренер.

После Шевченко, покинувшего сборную после Евро-2020, возглавил Александр Петраков. Он сначала руководил командой с приставкой "и.о.", но впоследствии полноценно стал главным наставником "сине-желтых".

Маркевич уже возглавлял сборную Украины