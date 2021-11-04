Гладкий вперше перейшов до Шахтаря влітку 2007 року. Сталося це після того, як він став найкращим бомбардиром чемпіонату, виступаючи за Харків (13 голів). Після цього в його кар'єрі були Дніпро та Карпати.

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Вдруге повернувся до Шахтаря Гладкий у 2014 році на особисте запрошення Мірчі Луческу. Підписувати контракт він відправився до Донецька в травні, коли на Сході України вже йшли бої з окупантами.

За словами Гладкого, контракт з Шахтарем він повинен був підписати в понеділок. Але згодом це відклали на середу. У той час у місті вже були заворушення та стрілянина.

Найбільше футболіст в той час переживав за сім'ю, особливо дітей. У 2011 році в нього народився перший син, а у 2015 – другий. Тож на підписання контракту він відправився разом з сім'єю.

"Я з сім'єю та речами приїхав підписувати контракт. Після цього одразу поїхав в Київ. 12 годин туди добиралися – вже тоді поставили блок-пости. До Запоріжжя їхали сім годин", – розповів Гладкий.

У Донецьку в футболіста залишилася нерухомість. Там зараз ніхто не живе. Лише родичі приходять та прибирають там.