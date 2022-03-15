До встречи в мирном Киеве и независимой Украине, – трогательное обещание легионера Динамо

Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич будет выступать в аренде в польской Легии. Футболист заверил, что вернется в "бело-синие" и сыграет еще в Киеве.

Вербич: До встречи 1 июля

14 марта левый вингер Динамо Беньямин Вербич перешел в польскую Легию. Футболист будет выступать в соседней стране по правам аренды.

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В своем инстаграмме Вербич трогательно пообещал своим фанатам, что вернется в Динамо и выйдет на футбольное поле под мирным небом в Украине.

До встречи 1 июля! В мирном Киеве и независимой Украине!

– написал словенский игрок.

Арендное соглашение с поляками как раз рассчитано до 30 июня 2022 года.



​Вербич обещает сыграть в Украине / Скриншот из инстаграммы футболиста

Карьера Вербича в Украине