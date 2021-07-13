До слез: капитан Италии Кьеллини посвятил триумф на Евро-2020 умершему Астори – видео

"Скуадра адзурра" победила на Евро-2020. Команда посвятила победу всему итальянскому народу и Давиде Астори, которого неожиданно нашли мертвым 4 марта 2018 года.

Трогательная речь капитана

Победителя финала чемпионата Европы-2020 Италия и Англия определили в серии послематчевых пенальти. Сильнее в футбольной фортуне была "скуадра адзурра".

Интересно узнать Оригинальное празднование героя сборной Италии в финале Евро – 2020: что это значит – видео

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини едва ли не со слезами на глазах в своей речи вспомнил Давиде Астори. Защитник трогательно посвятил победу всем итальянцам и умершему футболисту.

Мы хотели посвятить победу миллионам итальянцев в мире, которые никогда не заставляли нас чувствовать себя одинокими. Сопровождая нас в любом приключении. Мы также посвящаем эту победу Давиде Астори, мы хотели бы, чтобы он был с нами. Давиде всегда в наших мыслях и сердце тех, кто его встречал,

– заявил Кьеллини.

Итальянский защитник заявил, что "скуадра адзурра" – это команда, которая никогда не падала духом, даже в самые сложные моменты жизни. Видео речи Джорджо выложил в своем Инстаграме: "Самое простое посвящение Давиде. Один из нас, навсегда".

Видео посвящения победы от Кьеллини

Напомним! Давиде Астори неожиданно покинул этот мир 4 марта 2018 года. Футболиста Фиорентины нашли мертвым в гостиничном номере в Италии. Защитник не вышел на завтрак и не ответил на телефонный звонок. Это произошло накануне матча "фиалок" против команды Удинезе. Игрок умер от остановки сердца по естественным причинам.