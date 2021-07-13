Зворушлива промова капітана

Переможця фіналу чемпіонату Європи-2020 Італія та Англія визначили у серії післяматчевих пенальті. Сильнішою у футбольній фортуні була "скуадра адзурра".

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Капітан збірної Італії Джорджо К'єлліні ледь не зі сльозами на очах у своїй промові згадав Давіде Асторі. Захисник зворушливо присвятив перемогу усім італійцям та померлому футболісту.

Ми хотіли присвятити перемогу мільйонам італійців у світі, які ніколи не змушували нас відчувати себе самотніми. Супроводжуючи нас у будь-якій пригоді. Ми також присвячуємо цю звитягу Давіде Асторі, ми хотіли б, щоб він був з нами. Давіде завжди є у наших думках та серці тих, хто його зустрічав,

– заявив К'єлліні.

Італійський захисник заявив, що "скуадра адзурра" – це команда, яка ніколи не падала духом, навіть у найскладніші моменти життя. Відео промови Джорджо виклав у своєму інстаграмі: "Найпростіша посвята до Давіде. Один з нас, назавжди".

Відео посвяти перемоги від К'єлліні