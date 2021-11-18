Цитаишвили: Знаю, что мой второй дом Украина

21-летний правый вингер признался, что хотел сменить гражданство еще до чемпионата мира, который стал триумфальным для Украины. Была лишь одна причина, почему Георгий Цитаишвили не стал выступать под флагом Грузии еще раньше – уважение к братьям Суркисам.

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Футболист принял гражданство Украины только потому, чтобы играть за Динамо в начале своей карьеры. На детско-юношеском футбольном уровне клубы не могли привлекать к игре легионеров. В тот момент все мысли Георгия были связаны исключительно с киевской командой.

Напомним! Украина победила на молодежном чемпионате мира-2019, состоявшемся в Польше. Цитаишвили стал лучшим футболистом финала.

Цитаишвили всегда считал себя грузином, в его организме текла грузинская кровь. Георгий называет Украину вторым домом и даже после смены гражданства продолжает держать руку на сердце во время исполнения украинского гимна.

Сломался, восстановился – и только тогда получил. Причина – Родина. Я чувствую, кто я, горжусь своей Родиной, знаю, что я, прежде всего, грузин. Знаю, что мой второй дом – Украина. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн Украины,

– признался футболист Динамо.

Полузащитник добавил, что такое его решение фанаты не должны называть предательством. Свой переход он посвящает дедушке, покинувшей этот мир, он всегда мечтал, чтобы внук выступал за сборную Грузии.

Карьера Цитаишвили в Украине.