Цитаишвили: Знаю, что мой второй дом Украина
21-летний правый вингер признался, что хотел сменить гражданство еще до чемпионата мира, который стал триумфальным для Украины. Была лишь одна причина, почему Георгий Цитаишвили не стал выступать под флагом Грузии еще раньше – уважение к братьям Суркисам.
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Футболист принял гражданство Украины только потому, чтобы играть за Динамо в начале своей карьеры. На детско-юношеском футбольном уровне клубы не могли привлекать к игре легионеров. В тот момент все мысли Георгия были связаны исключительно с киевской командой.
Цитаишвили всегда считал себя грузином, в его организме текла грузинская кровь. Георгий называет Украину вторым домом и даже после смены гражданства продолжает держать руку на сердце во время исполнения украинского гимна.
Сломался, восстановился – и только тогда получил. Причина – Родина. Я чувствую, кто я, горжусь своей Родиной, знаю, что я, прежде всего, грузин. Знаю, что мой второй дом – Украина. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн Украины,
– признался футболист Динамо.
Полузащитник добавил, что такое его решение фанаты не должны называть предательством. Свой переход он посвящает дедушке, покинувшей этот мир, он всегда мечтал, чтобы внук выступал за сборную Грузии.
Карьера Цитаишвили в Украине.
- С 2011 Георгий переехал в украинский чемпионат. До этого выступал на Кипре и даже ездил в Барселону.
- Выступал в разных по возрасту командах Динамо.
- В январе 2021 года впервые поехал в аренду в полтавскую Ворсклу, где пробыл до июня того же года.
- В середине июля 2021-го снова направился в аренду, но в этот раз в одесский Черноморец. В сезоне-2021/2022 футболист отыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
- Контракт Цитаишвили принадлежит Динамо – до конца июня 2022 года.