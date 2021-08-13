До СаШо, как до неба: Бущан ворвался в топ-3 уникального рейтинга голкиперов Динамо
Источник:ФК Динамо
Георгий Бущан стал настоящим лидером не только Динамо, но и сборной Украины. Голкипер переписывает историю киевского клуба.
Нереальный показатель Шовковского
27-летний голкипер Георгий Бущан уверенно захватил место в рамке ворот Динамо. Перенесенная игра против Миная стала для него 30-й юбилейной "сухой" (без пропущенных голов) в чемпионате Украины в составе киевского клуба.
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Отметим, что динамовцы переиграли Минай со счетом 2:0. Голы в свой актив записали Виталий Буяльский и новичок команды Эрик Рамирес.
Бущан ворвался в тройку лучших, сравнявшись с Виталием Ревой и Денисом Бойко. Безоговорочным лидером в этом рейтинге является легенда киевлян Александр Шовковский. Бывший помощник Андрея Шевченко в сборной Украины провел за Динамо 233 поединка без пропущенных голов. До второго места Георгию нужно в шести матчах оставить свои владения "на замке". Вторую позицию с 36 поединками занимает Максим Коваль.
Добраться до СаШо будет почти нереальной задачей для Бущана.
- В новом сезоне-2021/2022 Бущан провел за "бело-синих" уже 3 поединка, в которых пропустил один гол и 2 матча сыграл на ноль.
- В прошлом сезоне сыграл за киевлян 35 игр, в которых 27 раз вынимал мяч из собственной сетки ворот и еще 17 раз не позволял поражать свои владения.
- Контракт голкипера с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года.