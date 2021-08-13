Нереальний показник Шовковського

27-річний голкіпер впевнено захопив місце у рамці воріт Динамо. Перенесена гра проти Минаю стала для Георгія Бущана 30-ю ювілейною "сухою" (без пропущених голів) у чемпіонаті України у складі київського клубу.

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Відзначимо, що динамівці переграли Минай з рахунком 2:0. Голи у свій актив записали Віталій Буяльський та новачок команди Ерік Рамірес.

Бущан увірвався у трійку найкращих. зрівнявшись із Віталієм Ревою та Денисом Бойком. Беззаперечним лідером у цьому рейтингу є легенда киян Олександр Шовковський. Колишній помічник Андрія Шевченка у збірній України провів за Динамо 233 поєдинки без пропущених голів. До другого місцю Георгію потрібно у шести матчах залишити свої володіння "на замку". Другу позицію із 36 поєдинками посідає Максим Коваль.

Дістатись до СаШо буде майже нереальним завданням для Бущана.