Нереальний показник Шовковського
27-річний голкіпер впевнено захопив місце у рамці воріт Динамо. Перенесена гра проти Минаю стала для Георгія Бущана 30-ю ювілейною "сухою" (без пропущених голів) у чемпіонаті України у складі київського клубу.
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Відзначимо, що динамівці переграли Минай з рахунком 2:0. Голи у свій актив записали Віталій Буяльський та новачок команди Ерік Рамірес.
Бущан увірвався у трійку найкращих. зрівнявшись із Віталієм Ревою та Денисом Бойком. Беззаперечним лідером у цьому рейтингу є легенда киян Олександр Шовковський. Колишній помічник Андрія Шевченка у збірній України провів за Динамо 233 поєдинки без пропущених голів. До другого місцю Георгію потрібно у шести матчах залишити свої володіння "на замку". Другу позицію із 36 поєдинками посідає Максим Коваль.
Дістатись до СаШо буде майже нереальним завданням для Бущана.
- У новому сезоні-2021/2022 Бущан провів за "біло-синіх" вже 3 поєдинки, у яких пропустив один гол та 2 матчі зіграв на нуль.
- У минулому сезоні зіграв за киян 35 ігор, у яких 27 разів виймав м'яч із власної сітки воріт та ще 17 разів не дозволяв вражати свої володіння.
- Контракт голкіпера з Динамо розрахований до 30 червня 2023 року.