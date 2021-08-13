Нереальный показатель Шовковского

27-летний голкипер Георгий Бущан уверенно захватил место в рамке ворот Динамо. Перенесенная игра против Миная стала для него 30-й юбилейной "сухой" (без пропущенных голов) в чемпионате Украины в составе киевского клуба.

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Отметим, что динамовцы переиграли Минай со счетом 2:0. Голы в свой актив записали Виталий Буяльский и новичок команды Эрик Рамирес.

Бущан ворвался в тройку лучших, сравнявшись с Виталием Ревой и Денисом Бойко. Безоговорочным лидером в этом рейтинге является легенда киевлян Александр Шовковский. Бывший помощник Андрея Шевченко в сборной Украины провел за Динамо 233 поединка без пропущенных голов. До второго места Георгию нужно в шести матчах оставить свои владения "на замке". Вторую позицию с 36 поединками занимает Максим Коваль.

Добраться до СаШо будет почти нереальной задачей для Бущана.