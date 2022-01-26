После начала оккупации Донецкой области в 2014 году футбольный клуб Шахтер был вынужден покинуть Донецк. Даже последние матчи чемпионата команда играла не на "Донбасс Арене" – два последних матча чемпионата "горняки" провели в Черкассах.

"Стояли уже блокпосты. Лица там не славянской национальности были", – рассказал об этом периоде Сергей Кривцов.

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После этого команда в Донецк уже не вернулась.

До последнего не верил, что в XXI веке возможны подобные события. Я сидел и смотрел еще в начале этого конфликта, как показывали в новостях, как одного парня, который начал петь Гимн Украины на одном из собраний, начали скручивать. Я вообще не понял из-за чего это все происходит,

– признался Кривцов.

Защитник того времени четвертый сезон выступал за Шахтер. И только накануне купил квартиру – в октябре 2013 года семья закончила ремонт там.

"Я не покупал квартиру, потому что не знал, что дальше будет с футбольной точки зрения. А когда жена забеременела, решил обзавестись жильем. И мы доделали ремонт в октябре, а в мае уже съехали", – рассказал футболист.

Недавно он ее продал значительно дешевле, чем купил.

Зато в 2014 году удалось вывезти машину.

"Когда ехал из Донецка в Запорожье в отпуск, оставил машину на базе – она далеко от города. Но как только приехал в Запорожье, мне позвонил начальник службы безопасности и говорит: забирай машину. Потому что мы не знаем, куда сейчас может "прилететь". Я ее забрал и через короткий промежуток базу обстреляли", – рассказал Кривцов.