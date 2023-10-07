Днепр-1 в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Украины. Команда получила возможность испытать свои силы в квалификации Лиги чемпионов. Но все для них закончилось фиаско – Днепр-1 стал первым клубом, вылетевшим из трех квалификаций еврокубков за один сезон.

Достойно внимания Новые изменения от Реброва: лидера Днепра-1 вызвали в сборную Украины

Но кое-как поправить ситуацию в чемпионате Украины удалось благодаря двум победам в последних двух матчах. Благодаря этому команда набрала 12 очков за семь игр и пока находится на седьмой строчке в турнирной таблице. При этом Днепр-1 при таких условиях может претендовать и на лидерство в чемпионате. Они ведь сыграли на два матча меньше, чем Шахтер, и отстают от "горняков" на шесть очков.

А вот Верес за восемь матчей только однажды победил, а проиграл уже четыре матча. Поэтому команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Правда, два последних матча ровенчане не проиграли – оба раза сыграли вничью 0:0. Но это не слишком улучшило их ситуацию.

Матч Днепр-1 – Верес состоится в субботу, 7 октября. Начало матча в 13.00. Эта игра состоится в Днепре на "Днепр-арена"

В прямом эфире матч Днепр-1 – Верес будет транслировать телеканал УНИАН. Онлайн-трансляция этого матча доступна на YouTube канал FootballHub. Комментатор матча – Александр Золотогорский.

Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Верес доступна на сайте 24 Канала.

Днепр-1 – Верес онлайн