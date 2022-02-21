В Днепре сожгли автомобиль директора футбольного клуба Победа: фото
21 февраля 2022 , 20:42Читати новину українською
Источник:фейсбук ФК Победа
В понедельник, 20 февраля, в Днепре неизвестные сожгли автомобиль Ford, который принадлежал директору Победы Элакису Сагирову.
Начались следственные действия и открыто уголовное производство по статье умышленной порчи имущества. По информации "Профутбола", на месте происшествия нашли бутылку с запахом бензина.
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"Сегодня, пока идет следствие, трудно что-то говорить. Возможно связано с чем угодно. Версии разные прорабатываются. В том числе и футбольные, может, конкуренция или еще что-то. Пока идет следствие, ничего не будем говорить", – сказал почетный президент Победы Фемис Сагиров.
- На зимнюю паузу Победа ушла на третьей строчке группы Б Второй лиги с 39-ю очками в активе. От лидера группы – МФК Металлург – она отстает на 6 пунктов.