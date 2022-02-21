В Днепре сожгли автомобиль директора футбольного клуба Победа: фото

В понедельник, 20 февраля, в Днепре неизвестные сожгли автомобиль Ford, который принадлежал директору Победы Элакису Сагирову.

Начались следственные действия и открыто уголовное производство по статье умышленной порчи имущества. По информации "Профутбола", на месте происшествия нашли бутылку с запахом бензина.

К слову Украинский экс-футболист Шахтера принял российское гражданство

"Сегодня, пока идет следствие, трудно что-то говорить. Возможно связано с чем угодно. Версии разные прорабатываются. В том числе и футбольные, может, конкуренция или еще что-то. Пока идет следствие, ничего не будем говорить", – сказал почетный президент Победы Фемис Сагиров.