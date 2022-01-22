В Днепре-1 сделали официальное заявление относительно подписания Коноплянки

Исполнительный директор "спортклубовцев" Андрей Русол поставил точку в истории с потенциальным переходом Евгения Коноплянки.

32-летний игрок не полетел с Шахтером на сбор в Турции и занимается поисками нового клуба.

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"Коноплянка в Днепре-1? Сейчас мы не рассматриваем его кандидатуру, потому что имеем другой вектор развития. Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты. История с возвращением Евгения в Днепр очень хорошая? Возможно, впоследствии, но не сейчас", – сказал Русол.

Карьера Коноплянки

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл лишь в двух матчах Шахтера в квалификации Лиги чемпионов, проведя на поле 47 минут.

Полузащитник стал игроком Шахтера в 2019 году после того, как не сумел закрепиться в немецком Шальке.

Стоит отметить, что Коноплянка с 2006-го по 2015 год успешно выступал за Днепр, после чего перешел в Севилью.

На зимний перерыв Днепр-1 ушел на третьем месте в Премьер-лиге. Команда Егора Йовичевича также вышла в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет с Ворсклой.