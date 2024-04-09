Стартовый свисток главного арбитра матча Дмитрия Панчишина прозвучит в 13:00. Поединок состоится на "Днепр-Арене", пишет 24 Канал.

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Интересное противостояние УПЛ

Эти команды являются представителями двух разных частей турнирной таблицы УПЛ. Если Днепр-1 после 22-х сыгранных туров занимает высокое 4-е место, отставая от третьего киевского Динамо на 3 балла. То Заря с 22 пунктами идет лишь 12-й. Преимущество "мужиков" над опасной зоной составляет лишь 3 очка. Именно столько Зарю отдаляет от 13-го ровенского Вереса (19 баллов).

В прошлом туре УПЛ днепряне переиграли на выезде Колос 0:2. В составе клуба из Днепра забивали лидеры команды – Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк.

Луганский клуб дома был разгромлен киевским Динамо 0:3. Несмотря на слухи о кризисе в Заре 3 победы в 5-ти последних встречах и еще 2 поражения. Зато у Днепра-1 в последних 5-ти поединках – 2 победы, 2 ничьи и одно фиаско (в игре против Руха 0:1).

К слову. Комментировать матч Днепр-1 – Заря будет Александр Золотогорский.

СК Днепр-1 – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ