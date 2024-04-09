Стартовий свисток головного арбітра матчу Дмитра Панчишина пролунає о 13:00. Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені", пише 24 Канал.

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Цікаве протистояння УПЛ

Ці команди є представниками двох різних частин турнірної таблиці УПЛ. Якщо Дніпро-1 після 22-х зіграних турів посідає високе 4-те місце, відстаючи від третього київського Динамо на 3 бали. То Зоря із 22 пунктами йде лише 12-ю. Перевага "мужиків" над небезпечною зоною складає лише 3 очки. Саме стільки Зорю віддаляє від 13-го рівненського Вереса (19 балів).

У минулому турі УПЛ дніпряни переграли на виїзді Колос 0:2. У складі клубу із Дніпра забивали лідери команди – Олександр Піхальонок та Олексій Гуцуляк.

Луганський клуб вдома був розгромлений київським Динамо 0:3. Попри чутки про кризу у Зорі 3 перемоги у 5-ти останніх зустрічах та ще 2 поразки. Натомість у Дніпра-1 в останніх 5-ти поєдинках – 2 звитяги, 2 нічиї та одне фіаско (у грі проти Руха 0:1).

До слова. Коментувати матч Дніпро-1 – Зоря буде Олександр Золотогорський.

СК Дніпро-1 – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ