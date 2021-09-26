Заря за несколько минут разгромила Днепр-1 в напряженном матче

Луганская Заря сумела выиграть 5 матч в рамках УПЛ сезона 2021/2022. Команда Виктора Скрипника 26 сентября одолела Днепр-1 в 9 туре УПЛ.

Днепр-1 – Заря 0:4

Голы: Булеца, 21 Кочергин, 87, 90+5 Шахаб, 90+1

Удаление: Когут, 82 (Днепр-1)

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Важный гол Булеца

В первом тайме команды предложили интенсивный футбол, но без большого количества опасных моментов. Несмотря на это Заря нашла свой шанс для гола.

На 21 минуте Аллахьяр классно разогнал контратаку Зари, найдя на фланге Сергея Булеца. Тот прекрасно срезал в штрафную на Громова, который доверил нанести удар Кабаеву.

Голкипер днепрян парировал удар Владислава, после чего второго выстрела нанес уже Булеца. Отбить мяч после удара Сергея голкипер Днепра-1 не смог.

Днепр-1 достаточно банально действовал впереди, поэтому практически не имел хороших моментов для гола. Только перед перерывом Довбик опасно пробил, но Мацапура уверенно сыграл на линии ворот.

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Антигерой Когут

Во втором тайме команды заиграли несколько интереснее. Сначала Довбик вывел Когут почти лицом к лицу с Мацапура. Капитан днепрян слишком долго принимал решение, потому упустил возможность для удара.

Звезда ответила удачной комбинационной игрой, в результате чего Булеца нанес красивый удар из пределов штрафной, однако не попал в ворота.

Днепр-1 имел еще один момент после штрафного. Пихаленок красиво закручивал мяч в ворота Кожокару, но совсем немного не попал.

После активности на старте второго тайма острых моментов стало значительно меньше. А на 82 минуте дела Днепра-1 стали еще хуже.

Когут буквально за 2 минуты наиграл на два горчичника. Но после последнего фола арбитр благодаря системе VAR изменил свое решение и показал капитану днепрян прямое удаление.

В меньшинстве Днепр-1 посыпался и пропустил еще три гола. В воротах хозяев в конце игры дважды расписался Кочергин и однажды Шахаб – 4:0!

Днепр-1 – Заря видеообзор

После этого матча в активе Зари 17 очков – 5 место. В то же время Днепр-1 с 16 баллами находится на 7 месте.