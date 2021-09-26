Дніпро-1 – Зоря 0:4

Голи: Булеца, 21, Кочергін, 87, 90+5 Шахаб, 90+1

Вилучення: Когут, 82 (Дніпро-1)

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Важливий гол Булеци

У першому таймі команди запропонували інтенсивний футбол, проте без великої кількості небезпечних моментів. Попри це Зоря знайшла свій шанс для голу.

На 21 хвилині Аллах'яр класно розігнав контратаку Зорі, знайшовши на фланзі Сергія Булецу. Той чудово вирізав у штрафний на Громова, який довірив завдати удар Кабаєву.

Голкіпер дніпрян парирував удар Владислава, після чого другого пострілу завдав вже Булеца. Відбити м'яч після удару Сергія голкіпер Дніпра-1 не зміг.

Дніпро-1 досить банально діяв попереду, тому практично не мав хороших моментів для голу. Тільки перед перервою Довбик небезпечно пробив, але Мацапура впевнено відіграв на лінії воріт.

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Антигерой Когут

У другому таймі команди заграли дещо цікавіше. Спершу Довбик вивів Когута майже віч-на-віч з Мацапурою. Капітан дніпрян надто довго приймав рішення, тому змарнував нагоду для удару.

Зоря відповіла вдалою комбінаційною грою, внаслідок чого Булеца завдав красивого удару з меж штрафного, однак не влучив у ворота.

Дніпро-1 мав ще один момент після штрафного. Пихальонок красиво закручував м'яч у ворота Кожокару, але зовсім трішки не влучив.

Після активності на старті другого тайму гострих моментів значно поменшало. А на 82 хвилині справи Дніпра-1 стали ще гірші.

Когут буквально за 2 хвилини награв на два гірчичники. Та після останнього фолу арбітр завдяки системі VAR змінив своє рішення й показав капітану дніпрян пряме вилучення.

У меншості Дніпро-1 посипався і пропустив ще три голи. У воротах господарів наприкінці гри двічі розписався Кочергін та одного разу Шахаб – 4:0!

Після цього матчу в активі Зорі 17 очок – 5 місце. Водночас Дніпро-1 з 16 балами перебуває на 7 місці.