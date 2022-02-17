Днепр-1 запретил игрокам отвечать на вопросы о вторжении России в Украину

Футболисты Днепра-1 не могут общаться на тему возможного масштабного вторжения российских войск в Украину. Представители СМИ не получат ответ на вопросы такого характера.

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Аргентинская пресса решила узнать о ситуации в Украине из уст легионеров чемпионата Украины. Местная пресса связалась с тремя футболистами, но получили четкий ответ только от двух из них.

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Атакующий полузащитник Днепра-1 Франсиско Ди Франко не смог ответить на вопрос журналиста, которого интересовала тема возможного вторжения российских войск в страну, где выступает футболист.

Клуб не позволяет мне давать интервью на эту тему,

– ответил легионер Днепра-1

К слову, Ди Франко играет в Украине еще с 2018 года, когда подписал соглашение с львовскими Карпатами. С января 2020-го выступает за Днепр-1.

Мнение легионеров других клубов

А вот игроки Движения и Александрии Фабрисио Альваренга и Клаудио Спинелли успокоили аргентинскую прессу. Легионер львовского клуба заверил, что во Львове, где выступает Движение, нет никакой паники, а по улицам не ходят военные. Он и его семья чувствуют себя в безопасности.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

16 февраля – дата потенциального вторжения России в Украину. К счастью, день прошел спокойно и объединил всю страну. Украинцы запустили сине-желтый флешмоб и вместе отпраздновали День единения. К нему также присоединились звезды украинского спорта.