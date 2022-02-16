Абраменко: эта медаль для всей страны

Украинские спортсмены поздравили украинцев с важным праздником не только постами в соцсетях, но и медалями на соревнованиях, сообщает 24 канал.

Вот так Абраменко принес Украине первую медаль Олимпиады-2022 по фристайлу

Фристайлист Александр Абраменко стал автором первой награды Украины на Олимпиаде-2022. После своего серебра спортсмен в комментарии НОК Украины отметил, что завоевал медаль для Украины, своих земляков. Ему дважды приятно, что это произошло в День единения.



Александр Абраменко / Фото Getty Images

Магучих: когда мы едины – мы сильнее

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Ярослава Магучих одной из первых поздравила украинцев с праздником в инстаграме. Девушка выложила фото с украинским флагом и своим тренером Татьяной Степановой.

Для меня единство – это поддерживать друг друга в любой ситуации, быть вместе несмотря на все препятствия и невзгоды, вместе идти к общей цели. Ведь, когда мы едины – мы сильнее и способны на большее,

– написала легкоатлетка.

Интересно. Ярослава Магучих поздравила украинцев не только словами. Накануне спортсменка завоевала серебро на престижном турнире по прыжкам в высоту, которые состоялись в Словакии.



Магучих с тренером Степановой / Фото из инстаграма легкоатлетки

Козацькому роду нема переводу

Игроки киевского Динамо сняли трогательный ролик, в котором назвали свои родные города. Также участие в видео приняли экс0игроки "бело-синих" Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко, которые сейчас выступают за английские Эвертон и Вест Хэм соответственно.

Также присоединился помощник главного тренера хорватов Огнен Вукоевич.

Видеообращение от Динамо

Сергей Стаховский, который недавно закончил карьеру профессионального теннисиста, выложил в сторис видео с авто, в котором цепочка из людей идет по улицам столицы Украины.

Теннисист добавил, что нашу украинскую нацию не одолеть.

Блохина: поддерживаю всем сердцем

Тренер национальной олимпийской команды по художественной гимнастике Ириша Блохина выложила в соцсетях патриотическое фото в футболке сборной Украины.

С Днем Единства, Украина! Поддерживаю всем сердцем!,

– написала Блохина.



Ириша Блохина / Фото из инстаграма наставницы

На главной арене страны НСК "Олимпийский" развернули огромный сине-желтый флаг.

В своих сторис в инстаграме поздравили украинцев с Днем единения еще много спортсменов – Ольга Саладуха, Оксана Ливач, Александр Зинченко, Жан Беленюк, Анна Ризатдинова.

Важно. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля День единения. Именно эту дату СМИ определяли как день вторжения в нашу страну российских войск.