Сама трансляция начнется в 16.20. Ведь перед поединком ведущие студии Александр Новак и Виталий Похвала поделятся ожиданиями от матча и чего следует ожидать от поединка Днепра-1 и Ворсклы. пишет 24 Канал.

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Максимов против Скрипника

Днепряне подходят к этому матчу в статусе лидера УПЛ. За 15 туров команда Юрия Максимова набрала 33 балла и на 2 очка опережает ближайшего конкурента житомирское Полесье, которое 1 декабря потеряло победу в поединке против Вереса (1:1).

Ворскла с 19 пунктами занимает только 8-ю позицию.

Будущая встреча будет уже 13-й в очных противостояниях этих двух коллективов. К 2 декабря днепровский клуб одержал 6 побед при 2-х поражениях. Еще 4 матча были сведены в мировые.

Обратите еще раз свое внимание! Стартовый свисток раздастся в 17:00. Комментировать эту встречу будет Александр Золотогорский и Алексей Корицкий.

Днепр-1 – Ворскла: онлайн-трансляция