Хорошая новость для Кривбасса и Полесья: Днепр-1 неожиданно проиграл Ворскле – видеообзор

Днепр-1, являвшийся единоличным лидером УПЛ после первого круга, начал второй круг с поражения. В чемпионской гонке интрига продолжает расти.

Днепр-1 – Ворскла – 1:2

Голы: Леднев, 3 – Челядин, 31, Фелипе, 42.

На Днепр-Арене состоялся поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги, где местный Днепр-1 принимал полтавскую Ворсклу. Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

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Хотя начиналось все для команды Юрия Максимова очень неплохо. Уже на третьей минуте днепряне открыли счет усилиями Богдана Леднева, однако еще до перерыва Артем Челядин и Фелипе склонили чашу весов в пользу Ворсклы.

Интрига в чемпионской гонке максимально накалилась

Во втором тайме футболисты Днепра-1 не смогли прорвать оборону подопечных Виктора Скрипника. Ворскла одержала неожиданную победу, максимально обострившую интригу в чемпионской гонке.

Днепр-1 уступил первую ступень турнирной таблицы Кривбассу. У обеих команд по 33 очка, однако днепряне уступают по дополнительным показателям. Кроме того, всего на два балла от дуэта лидеров отстает житомирское Полесье.

У Ворсклы теперь 22 зачетных пункта и шестое место. В следующем туре полтавчане проведут домашний матч со львовским Рухом, а Днепр-1 сыграет на выезде против вышеупомянутого Полесья.

Видеообзор матча Днепр-1 – Ворскла