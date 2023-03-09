Трансферная цель многих клубов: в Днепр-1 рассказали, как пытаются сберечь Довбика

Днепряне были очень активны на зимнем трансферном рынке. Лидер УПЛ пополнился 8 новыми футболистами, а еще трое вернулись из аренды из других клубов.

Однако понесла команда и потери. Команду покинуло 9 игроков, но в этой когорте, которой указали на выход, нет лидера Днепра-1 Артема Довбика. Днепровский клуб всеми силами пытается удержать забивного форварда, без которого уже сложно представить Днепр-1.

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Русол: Не знаю, что влияет на решение Довбика

Исполнительный директор команды Андрей Русол ответил на вопрос о Довбике, который так волнует фанатов Днепра-1. Бывший защитник днепровского клуба заверил, что руководство ведет переговоры с Артемом о пролонгации контракта. Однако все будет зависеть от решения нападающего, которого активно сватают в топовые чемпионаты Европы.

Русол надеется, что в ближайшее время появится какая-то конкретика по поводу Довбика и его будущего в Украине.

Мы сейчас с Артемом ведем переговоры по новому контракту. Надеюсь, в ближайшее время у нас будут какие-то новости. И мы это понимаем, и хорошо, что Артем понимает, что если мы будем разводиться, то это должен быть хэппи-энд для двух сторон. Думаю, мы найдем компромисс. Факторы? Не знаю, что влияет на решение Довбика, но, думаю, тот еврокубковый турнир, где мы будем выступать, повлияет на решение,

– сказал Русол.

Напомним, что контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2023 года.

Ранее в СМИ летали слухи, что Артемом вроде бы заинтересовались два гранда Украины – Динамо и Шахтер. Однако нападающий не хочет продолжать развиваться в УПЛ, а хочет попробовать свои силы за границей.

Днепр-1 остается лидером УПЛ в сезоне 2022/2023. Однако отставание Шахтера сократилось до нуля. У обоих клубов по 36 баллов.

Карьера Артема Довбика в Украине