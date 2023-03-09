23-летний израильский футболист выступает в Англии на правах аренды. Его сотрудничество с Фулхэмом рассчитано до конца сезона-2022/2023. После чего Соломон вернется в Шахтер.
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Может задержаться в Украине недолго
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Манор своей замечательной игрой в АПЛ привлек внимание многих европейских клубов. Поэтому после возвращения в Шахтер Соломон может надолго не задержаться. Однако Романо не называет клубы, которые следят за талантливым футболистом дончан.
Претенденты на Соломона смогут подписать предварительный контракт с забивным футболистом. Ведь соглашение Манора с "горняками" истекает уже в конце 2023 года. Поэтому за полгода до истечения контракта игрок может вести переговоры с потенциально новым для себя клубом.
Напомним, что левый вингер покинул Шахтер по введенному новому правилу ФИФА. До перехода в донецкий клуб Соломон поиграл в родном Израиле за Петах-Тиква, а в аренду в АПЛ отыграл за "горняков" 106 матчей (22 гола и 9 ассистов).
Как Соломон зажигает по Фулхэму в АПЛ
- 25 июля 2022 года Соломон уехал в аренду в Фулхэм.
- Для Манора этот переезд был шагом вперед. Израильский футболист сразу заиграл в составе "данчиков".
- В футболке английского клуба провел уже 12 матчей, в которых забил 5 голов. Крайний гол левый вингер оформил в предыдущем туре АПЛ против Брентфорда.
- Нынешний клуб Соломона идет на 7 месте в АПЛ, имея в своем активе 39 баллов. До еврокубков отставание всего в 3 очка.
- Уже 12 марта Манор может улучшить свою статистику в АПЧ. В этот день Фулхэм сыграет на выезде против лидера чемпионата Арсенала.