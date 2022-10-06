Днепр-1 проводит матч 3-го тура Лиги Конференций 2022-2023. Соперником подопечных Александра Кучера является Вадуц из Лихтенштейна, пишет 24 канал.

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Украинская команда начала удачно, забив на 5-й минуте. Впрочем, похоже, это расслабило украинцев. К перерыву Вадуц сравнял счет, а уже в начале второго тайма гости вышли вперед.

После подачи Гаича с углового игроки днепрян не успели накрыть Гассера. Швейцарец головой в упор пробил мимо Валефа.

Видео гола Гассера:

Напомним, что прямая трансляция матча Днепр-1 – Вадуц доступна на онлайн-платформе Megogo.