Дніпро-1 проводить матч 3 туру Ліги Конференцій 2022-2023. Суперником підопічних Олександра Кучера є Вадуц із Ліхтенштейна, пише 24 канал.

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Українська команда почала вдало, забивши на 5 хвилині. Втім, схоже, що це розслабило українців. До перерви Вадуц зрівняв рахунок, а вже на початку другого тайму гості вийшли вперед.

Після подачі Гаїча з кутового гравці дніпрян не встигли накрити Гассера. Швейцарець головою впритул пробив повз Валефа.

Відео голу Гассера:

Нагадаємо, що пряма трансляція матчу Дніпро-1 – Вадуц доступна на онлайн-платформі Megogo.