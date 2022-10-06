Вадуц впервые в своей истории вышел в групповой этап еврокубков. И во время жеребьевки попал в группу к Днепр-1 в Лиге конференций. 6 октября команды сыграли первый матч.

Уже на 5-й минуте встречи Днепр-1 вышел вперед, когда отличился Артем Довбык.

Детальнее Ударный старт Днепра-1: Довбик открывает счет в матче против Вадуца – видео гола

Но на 26-й минуте счет на табло уже был равным. Гол в ворота днепрян забил Фер. При этом следует отметить атаку, которую провели гости. Ульрих сумел сбежать правым флангом в атаку. А затем перевел мяч на другой фланг, куда и вбежал Фер. Полузащитник был без опеки со стороны днепрян, так что прямо в касание отправил мяч низом в противоход голкиперу.

Для Вадуца это второй гол в групповом этапе еврокубков. Первый гол команда забила в ворота нидерландского АЗ Алкмар.

Видео гола Фера в ворота Днепр-1