Днепр-1 проводит матч 3-го тура Лиги Конференций 2022-2023. Соперником подопечных Александра Кучера является Вадуц из Лихтенштейна, пишет 24 канал.

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Украинская команда является фаворитом встречи и уже с первых минут начала доказывать свое преимущество. Обрезка игрока Вадуца на 5-й минуте привела к первому голу днепрян.

Отобрав мяч у чужой штрафной, Бусанелло выполнил мгновенный прострел с фланга. Никто из защитников гостей не накрыл Довбика, легко расстрелявшего ворота Вадуца.

Как забивал Довбик:

Для Артема это уже пятый гол в нынешнем сезоне. Напомним, что прямая трансляция матча Днепр-1 – Вадуц доступна на онлайн-платформе Megogo.